На МКАД столкнулись грузовик и фура

В Москве в районе Щелковского шоссе произошло столкновение грузовика с фурой. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, сообщает РЕН ТВ.

По информации пресс-службы столичного ГИБДД, грузовик Scania столкнулся с фурой Man. В результате инцидента погибли водитель и пассажир фуры. Также известно о двух пострадавших — 27-летней женщине и 22-летнем мужчине.

Отмечается, что до этого фура Man также столкнулась с легковой машиной.

Ранее, 11 ноября, сообщалось о ДТП с участием легковой машины и грузовика в Саратове. В результате пострадали четыре человека.