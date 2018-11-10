Более 20 беженцев пострадали в ДТП с грузовиком в Греции

Микроавтобус, перевозивший беженцев, столкнулся с грузовым автомобилем недалеко от греческого города Салоники. В результате ДТП погиб один человек, еще 20 пострадали.

Как сообщает издание thestival.gr, авария произошла недалеко от города Врасна «во время преследования полицейским автомобилем» одного из участников движения.

В числе пострадавших пятеро детей, один из них получил черепно-мозговую травму. Все раненые доставлены в городскую больницу.

9 ноября в греческом городе Кавала на севере страны обрушился автомобильный мост. В момент обрушения по нему проезжали автокран и легковая машина.