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Более 20 беженцев пострадали в ДТП с грузовиком в Греции

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Фото: ТАSS/Zuma
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Микроавтобус, перевозивший беженцев, столкнулся с грузовым автомобилем недалеко от греческого города Салоники. В результате ДТП погиб один человек, еще 20 пострадали.

Как сообщает издание thestival.gr, авария произошла недалеко от города Врасна «во время преследования полицейским автомобилем» одного из участников движения. 

В числе пострадавших пятеро детей, один из них получил черепно-мозговую травму. Все раненые доставлены в городскую больницу. 

9 ноября в греческом городе Кавала на севере страны обрушился автомобильный мост. В момент обрушения по нему проезжали автокран и легковая машина.

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