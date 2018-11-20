Женщина с коляской провалились в канализацию в Кургане

Женщина с двухлетней дочкой в коляске провалились в открытый канализационный колодец, расположенный на тротуаре в Кургане (Курганская область), сообщает местный портал 45.ru.

Инцидент произошел 19 ноября у дома № 9 на улице Пугачева. Пострадавшая рассказала, что шла с детьми из магазина: сначала в колодец провалилась коляска, а следом и она.

«Колодец был открыт и немного припорошен снежком, ничего не было видно. Прохожая помогла мне выбраться, достать ребенка и коляску», — отмечает молодая мама.

Ребенок и женщина не пострадали.

Спустя полчаса после ЧП колодец засыпали снегом и закрыли доской. Выяснять, кто держит на балансе незакрытый колодец, будут в администрации города.

Следователи уже начали проверку инцидента. Они дадут оценку действиям работников коммунальных служб, отмечает РЕН ТВ.