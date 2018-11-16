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На Винокура подали в суд за долги по коммуналке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Арбат» подало в суд на 15 дольщиков, среди которых юморист Владимир Винокур, сообщают «Известия» в пятницу, 16 ноября.

Причина иска — неуплата коммунальных услуг за подвальное помещение в элитном доме в самом центре Москвы. По некоторым данным, сумма долга составляет более 1,65 млн рублей.

 Здание располагается по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом 41, отмечает «5 канал».

С 1 января ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы граждан за коммунальные услуги с той же даты составит 1,7%, а с 1 июля — дополнительно 2,4%. То есть, общий рост платежей должен будет остаться в пределах, не превышающих целевую инфляцию, — 4%.

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