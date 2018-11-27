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В Петербурге четвероклассникам задали написать «письмо отцу на фронт»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Ученикам четвертого класса одной из школ Санкт-Петербурга дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт. Родители были крайне возмущены таким «креативным» подходом к учебному процессу, сообщает телеканал «78».

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«Дочка пришла из школы и сказала, что ей задали написать «письмо отцу на фронт». Она села его писать и после первых строчек горько заплакала», — рассказала мама одной из школьниц Ольга Федорченко.

По словам женщины, школьница «примерила» на себя роль ребенка в годы войны и заплакала. «Видя реакцию дочки, я ужасно расстроилась и сказала ей не писать ничего, пообещав поговорить с учительницей», — добавила женщина.

Она отметила, что задание не кажется хорошим не только ей, но и многим другим родителям, которые также написали за ребенка это сочинение. 

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