Прокуратура проверит школу с выжимавшими тряпки в чай учениками

Прокуратура Марьяновского района Омской области проводит проверку по факту опубликованного в Сети видеоролика, на котором старшеклассники одной из местных школ выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в школьной столовой. Об этом пишет «РИА Новости».

Запись появилась в сети 21 ноября. По данным телеканала «360», инцидент произошел в Марьяновской школе № 1. На кадрах видно, как дежурящие в столовой старшеклассники со смехом выжимают в кружки с чаем и тарелки грязные тряпки. После этого на обед приходят ученики младших классов и едят якобы из той же посуды.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологических норм в школе, где было сделано это видео, по результатам которой будет приняты меры прокурорского реагирования.

Как рассказала председатель комитета по образованию Марьяновского района области Ольга Ходюк, чьи слова приводит издание «Новый Омск», авторы записи уже установлены и опрошены. По словам учеников, они решили сделать шуточное видео и устроили инсценировку, а на самом деле дети не ели из грязной посуды. В школе и комитете образования провели со старшеклассниками профилактическую беседу. Пообщались с ними и сотрудники прокуратуры и инспекторы по делам несовершеннолетних.

21 ноября сообщалось, что в отношении учительницы 19-й школы Северодвинска в Архангельской области начали служебную проверку после публикации видео, на котором педагог била детей скакалкой в воспитательных целях.