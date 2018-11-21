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Школьница в Петербурге впала в кому и умерла после сдачи норм ГТО

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В Санкт-Петербурге ученица 11-го класса скончалась после сдачи норм ГТО. 17-летнюю девушку госпитализировали во время занятия по физкультуре, месяц она пробыла в коме.

В конце октября ученица почувствовала себя плохо после пробежки на 2 тыс. м в Центре физической культуры и спорта в Железнодорожном проезде, где она сдавала норму на золотую медаль ГТО. В тяжелом состоянии девушку госпитализировали в детскую больницу №5. Спустя месяц школьница скончалась, сообщает телеканал «78».

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Мать погибшей рассказала, что ее дочь ранее не преодолевала такие дистанции, и ее состояние могло ухудшиться из-за повышенной физической нагрузки. Ранее проблем со здоровьем у ученицы не было, она занималась легкой атлетикой и танцами.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток потерял сознание во время тренировки по легкой атлетике в Рязани. Ему пытался помочь дежурный медработник спортивного комплекса, также для мальчика вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. По факту смерти подростка проводится проверка.

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