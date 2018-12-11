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Путин открыл памятник Солженицыну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин присутствовал во вторник, 11 декабря, на открытии памятника писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

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«Сегодня мы открываем памятник Александру Исаевичу Солженицыну, нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, участнику Великой Отечественной войны и истинному, настоящему патриоту России», — цитирует главу государства телеканал «Звезда».

Путин рассказал, что хорошо помнит свои встречи с писателем, «его мудрость, взвешенность, глубокое понимание слова».

Президент выразил вдове Солженицына Наталии благодарность «за ее неустанный труд и поистине неоценимый вклад в сохранение наследия» автора.

Монумент открыли в Таганском районе Москвы недалеко от Дома русского зарубежья на улице, которая названа в честь Солженицына. Писатель изображен в зрелом возрасте, с заложенными за спину руками. Над памятником работал коллектив скульпторов по руководством народного художника России Андрея Ковальчука.

Александр Солженицын скончался в Москве в 2008 году на 90-м году жизни. Писатель погребен в некрополе Донского монастыря в Москве.

Ранее во вторник Наталия Солженицына рассказала «Известиям», что в настоящее время вышел 21 том собрания сочинений писателя из 30 запланированных.

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