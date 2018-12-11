Путин открыл памятник Солженицыну

Президент России Владимир Путин присутствовал во вторник, 11 декабря, на открытии памятника писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

«Сегодня мы открываем памятник Александру Исаевичу Солженицыну, нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, участнику Великой Отечественной войны и истинному, настоящему патриоту России», — цитирует главу государства телеканал «Звезда».

Путин рассказал, что хорошо помнит свои встречи с писателем, «его мудрость, взвешенность, глубокое понимание слова».

Президент выразил вдове Солженицына Наталии благодарность «за ее неустанный труд и поистине неоценимый вклад в сохранение наследия» автора.

Монумент открыли в Таганском районе Москвы недалеко от Дома русского зарубежья на улице, которая названа в честь Солженицына. Писатель изображен в зрелом возрасте, с заложенными за спину руками. Над памятником работал коллектив скульпторов по руководством народного художника России Андрея Ковальчука.

Александр Солженицын скончался в Москве в 2008 году на 90-м году жизни. Писатель погребен в некрополе Донского монастыря в Москве.

Ранее во вторник Наталия Солженицына рассказала «Известиям», что в настоящее время вышел 21 том собрания сочинений писателя из 30 запланированных.