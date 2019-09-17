Названа причина смерти народного артиста Юрия Колычева

Народный артист РСФСР Юрий Колычев умер в возрасте 90 лет от ишемической болезни сердца, сообщает РЕН ТВ во вторник, 17 сентября.

О смерти актера стало известно накануне. По информации телеканала, тело Колычева было найдено в квартире на Тверской улице. По факту его смерти правоохранители проводят проверку.

Юрий Колычев родился 15 декабря 1928 года в Московской области. В 1950 году окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина и был принят на службу в Малый театр. С 1957 года работал в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).

Также за свою карьеру он снялся как минимум в 55 фильмах. На его счету роли в таких картинах, как «Иван Рыбаков», «День рождения», «Мелодия на два голоса», «Очарование зла» и многих других.