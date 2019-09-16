Прямой эфир

В Германии умер дизайнер-футурист Луиджи Колани

0
Фото: Global Look Press/dpa/Uli Deck
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карлсруэ на 92-м году жизни после тяжелой болезни скончался немецкий дизайнер и архитектор Луиджи Колани, работавший с промышленными предприятиями, автомобильными компаниями, мебельными и техническими концернами. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет New York Times.

Колани за время работы претворил в жизнь более 4 тыс. идей, многие из которых остались непонятыми и спорными. Проекты дизайнера отличались обтекаемыми футуристическими формами, особенно успешным для него стало создание по его чертежам фотоаппарата Canon T90.

Кроме того, Колани проектировал и внешний вид вертолетов, зданий, автомобилей, предметов мебели, столовых приборов. Он работал в Германии, Италии, Мексике, США, России, Китае и Японии, в том числе сотрудничая с такими компаниями, как Volkswagen, Porsche, Mercedes.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака
Умер народный артист Юрий Колычев

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019