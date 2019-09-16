В Германии умер дизайнер-футурист Луиджи Колани

В Карлсруэ на 92-м году жизни после тяжелой болезни скончался немецкий дизайнер и архитектор Луиджи Колани, работавший с промышленными предприятиями, автомобильными компаниями, мебельными и техническими концернами. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет New York Times.

Колани за время работы претворил в жизнь более 4 тыс. идей, многие из которых остались непонятыми и спорными. Проекты дизайнера отличались обтекаемыми футуристическими формами, особенно успешным для него стало создание по его чертежам фотоаппарата Canon T90.

Кроме того, Колани проектировал и внешний вид вертолетов, зданий, автомобилей, предметов мебели, столовых приборов. Он работал в Германии, Италии, Мексике, США, России, Китае и Японии, в том числе сотрудничая с такими компаниями, как Volkswagen, Porsche, Mercedes.