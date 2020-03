Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан

В США в возрасте 66 лет скончался актер Джон Каллахан, исполнивший роль Крэйга Ханта в сериале «Санта-Барбара».

Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на бывшую жену артиста Еву Ларю.

Отмечается, что Каллахан умер 28 марта в результате инсульта.

Каллахан известен в основном по ролям в мыльных операх. Помимо «Санта-Барбары» он сыграл в многосерийных фильмах «Все мои дети», «Отчаянные домохозяйки», «Дни нашей жизни» и фильме «Комната Марвина».

