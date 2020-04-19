Следы коронавируса нашли в трубах с технической водой в Париже

Следы коронавируса обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой, которая используется в том числе для очистки улиц. Об этом сообщили в мэрии французской столицы 19 апреля.

«Крошечные следы» SARS-CoV-2 нашла лаборатория организации по обеспечению водоснабжения Парижа Eau de Paris — коронавирус в следовых количествах оказался в четырех из 27 проб. В связи с этим городские власти приняли решение немедленно прекратить использование всей водной сети.

«Это крошечные следы, но всё же следы, поэтому мы решили из предосторожности обратиться в региональное Агентство здравоохранения, чтобы его специалисты проанализировали потенциальные риски», — цитирует Le Monde заммэра Селию Блоэль.

При этом руководство столицы заверило, что опасности в питьевой воде нет, ее можно использовать без какого-либо риска.

По данным Worldometer на 19 апреля, во Франции коронавирус подтвердился у свыше 152 тыс. человек, скончались 19,7 тыс. пациентов. Таким образом, Франция занимает четвертое место в мире по числу зараженных, уступая Италии (178 тыс.), Испании (195 тыс.) и США (741 тыс.).

Накануне стало известно, что в числе инфицированных — более тысячи моряков на авианосце «Шарль де Голль», однако почти у половины симптомов COVID-19 не наблюдается.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,3 млн человек, скончались 160 тыс. человек.