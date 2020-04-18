Во Франции подростки пытались проникнуть в закрытый Версальский дворец

При попытке проникнуть в закрытый из-за пандемии Версальский дворец в Париже были задержаны двое подростков. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает газета Le Parisien.

В ночь с пятницы на субботу в районе полуночи сотрудники службы безопасности дворца Людовика XIV, благодаря камерам видеонаблюдения, заметили двух людей, которые по свинцовым трубам, отремонтированным несколько лет назад для снабжения фонтанов, пытались проникнуть в подвал дворца.

«Их увидели, когда они повернулись, заметив камеру видеонаблюдения. После этого они убежали в сторону парка», — заявил газете источник, знакомый с ситуацией.

Охранники сообщили в полицию. Прибывшие стражи правопорядка вместе с сотрудниками службы безопасности установили, что в исторический комплекс никто не проник, так как входы на территорию дворца оборудованы системой контроля доступа. Ведется розыск нарушителей.

Версальский дворец закрыл свои двери для посетителей с 13 марта в связи с эпидемией коронавируса. Карантинные меры во Франции, введенные в условиях распространения коронавирусной инфекции, продлены до 11 мая. Президент страны Эммануэль Макрон подчеркнул, что массовые мероприятия в стране, в частности фестивали, не будут проводиться по меньшей мере до середины июля.