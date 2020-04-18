Более 1 тыс. моряков заражены коронавирусом на авианосце «Шарль де Голль»

Число зараженных коронавирусом моряков на авианосце «Шарль де Голль» превысило 1 тыс. человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщило AFP со ссылкой на минобороны Франции.

18 апреля на авианосце заболевание диагностировали у 1046 моряков, отмечается в сообщении. Экипаж корабля состоит из 1760 человек. Почти у половины носителей заболевание проходит бессимптомно.

С момента обнаружения коронавируса с авианосца на сушу были эвакуированы от 20 до 30 человек, остальные продолжают находиться на борту. О погибших информации нет.

Коронавирус у экипажа авианосца заподозрили 8 апреля, на борт корабля прибыла команда медиков, специалисты провели тестирование. Через два дня тесты показали положительный результат у 50 человек.

Авианосец выполнял трехмесячный морской поход в Атлантике, его миссия началась в январе и должна была закончиться 23 апреля. К настоящему времени он уже вернулся в Тулон.

На берегу команда была последний раз 15 марта, врачи пока не могут объяснить, как коронавирус появился у моряков спустя столько дней.

«Шарль де Голль» является флагманом ВМС Франции, единственным авианосцем и первым надводным судном с атомным силовым агрегатом в составе флота республики. Он был спущен на воду в 1994 году, но введен в эксплуатацию только в 2001-м.