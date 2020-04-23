Режим самоизоляции в Москве сократил число ДТП на 57%

В Москве количество автомобильных аварий снизилось почти на 60% с начала апреля на фоне введения в городе режима самоизоляции. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Число пострадавших в результате ДТП, произошедших в этот период в столице, также снизилось.

«С 1 апреля на 57% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, на 59,1% уменьшилось число пострадавших в ДТП», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Васенин подчеркнул, что в столице с 1 по 22 апреля количество сообщений, содержащих признаки преступлений, сократилось на 9,5%.Число случаев причинения тяжкого вреда здоровью в указанный период сократилось в городе на 47,6%, а количество краж уменьшилось 29,3%, в том числе квартирных — на 62%. Также правоохранители отметили снижение на улицах столицы случаев грабежей на 66,4% и разбойных нападений — на 78,3%.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

С 15 апреля в Московском регионе действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Контроль передвижений граждан по региону производится в автоматическом режиме с 22 апреля. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

В этот же день мэр Москвы подчеркнул, что и дальше необходимо администрировать карантинные мероприятия.

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