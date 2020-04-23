Собянин рассказал о результатах введения электронных пропусков

За весь период действия электронных пропусков число людей, ежедневно передвигающихся по улицам, снизилось на 500–800 тыс. человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Россия 24» 23 апреля.

«Это неплохой эффект», — сказал мэр.

Ранее в этот же день градоначальник заявлял журналистам, что с момента ввода цифровых пропусков поток людей в столице снизился «больше чем на 500 тыс.» человек.

Собянин отметил, что после введения пропусков стали лучше видны потоки людей, а также граждане, которые соблюдают режим самоизоляции.

Чиновник подчеркнул, что власти контролируют «не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы». Он назвал действующую систему эффективной и выразил надежду, что ее распространять и на соседние регионы.

Система электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте в столичном регионе работает с 15 апреля. 22 апреля мэр Москвы заявил о необходимости и дальше администрировать карантинные мероприятия в городе. Со среды в столице работает автоматический контроль за гражданами, которые передвигаются как на любом виде транспорта.

За день до этого стало известно, что в 21 субъекте России внедрят федеральную платформу выдачи цифровых пропусков на передвижение по улице. В первую очередь к ней подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

По данным оперштаба на 23 апреля, в России зафиксировано 62 733 случаев коронавируса.

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