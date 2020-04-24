Ракова рассказала о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ

На ранних этапах болезни симптомы ОРВИ и коронавируса очень схожи, из-за чего возникают сложности в диагностировании. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Не только важно оставаться дома. Важно внимательно прислушиваться ко всем сигналам, которые отправляет тебе организм. Инфекция так глубоко проникла в город, ее особенность в том, что на начальном этапе ее практически невозможно отличить от банальной простуды», ― цитирует ее ТАСС.

Также Ракова подчеркнула, что уже 47 зданий в Москве были перепрофилированы и оснащены для того, чтобы принимать людей с подозрениями на коронавирус. Кроме того, заммэра отметила, что все медработники, работающие в столице, пройдут тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 62 773 человек, умерли 555 пациентов, выздоровел ― 4891.

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