В Москве отметили наличие коечного резерва для пациентов с COVID-19

Москва располагает резервом по открытию коек для больных коронавирусом. Об этом заявила в пятницу, 24 апреля, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Места для пациентов создают не только в городских больницах, но и в федеральных и частных клиниках», — цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Как добавила Ракова, в Москве продолжат перепрофилировать стационары для приема больных с коронавирусной инфекцией. Для них до конца недели развернут около 22 тыс. коек.

По ее словам, если на прошлой неделе с пневмонией в Москве госпитализировали 1300–1400 человек, то в пятницу, 24 апреля, пациентов уже 1900. В городе еще есть резерв коек, но он ограничен, добавила Ракова.

Ранее, в пятницу, Ракова сообщила, что на ранних этапах болезни симптомы ОРВИ и коронавируса очень схожи, из-за чего возникают сложности в диагностировании. За сутки в городе выздоровели от коронавируса 287 человек. Общее число вылечившихся достигло 2735.

Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 пациентов, скончались 615 человек.

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