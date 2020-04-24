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В штабе рассказали о возрасте новых пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве (43,5%) — люди от 18 до 45 лет, еще 4,5% — дети. Такие данные представил оперативный штаб.

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Еще 36,5% заболевших — люди в возрасте 46–65 лет. 10% инфицированных старше 66, но младше 79 лет. 5,5% выявленных пациентов старше 80 лет.

Всего в столице подтверждено 2957 новых случаев.

Ранее 24 апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в городе выздоровели от коронавируса 287 человек. Общее число вылечившихся достигло 2735.

По данным на 24 апреля, в России 68 622 случая коронавируса, 615 летальных исходов и 5568 выздоровевших.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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