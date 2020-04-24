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В Нур-Султане умерла зараженная коронавирусом россиянка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Нур-Султане скончалась инфицированная коронавирусом гражданка России. Об этом в пятницу, 24 апреля, заместитель руководителя администрации столицы Казахстана Бахтияр Макен.

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«Сегодня зарегистрирован один летальный случай, 64-летняя пациентка. 15 апреля она доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, состояние с момента госпитализации было крайне тяжелое. Была госпитализирована в реанимацию и переведена на искусственную вентиляцию легких. Установлено наличие коронавирусной инфекции», ― цитирует его ТАСС.

По последним данным портала Worldometer, в Казахстане зафиксировано 2334 случая заражения коронавирусом, при этом 22 человека скончались, а еще 560 ― выздоровели.

С 16 марта власти Казахстана объявили режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Кроме того, власти Нур-Султана приняли решение закрывать на карантин подъезды домов, где живут зараженные коронавирусом.

С 30 марта на карантин закрыли еще шесть казахстанских городов: Атырау, Абай, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Караганду. 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца апреля. При этом позднее премьер-министр страны Аскар Мамин сообщил, что в Казахстане постепенно будет смягчаться введенный из-за распространения коронавируса карантин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 24 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,72 млн случаев заболевания, умерли более 191 тыс. человек, вылечились — 750 тыс.

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