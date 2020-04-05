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В Казахстане госпитализированы четверо граждан Киргизии с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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В Жамбылской области Казахстана зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, четверо заразившихся коронавирусом являются гражданами Киргизии. Об этом сообщает в воскресенье, 5 апреля, оперативный штаб госкомиссии по чрезвычайному положению Казахстана.

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«В связи с усиленными мерами на приграничных пунктах пропуска все граждане, въезжающие в Казахстан, помещаются в карантинный стационар, в том числе водители грузового автотранспорта. В результате были выявлены 10 человек (с коронавирусом. ― Ред.). В их числе четверо граждан Кыргызстана и шесть граждан Казахстана, перевозившие груз из соседнего государства», ― цитирует сообщение Liter.kz.

Отмечается, что все заразившиеся коронавирусом были помещены в инфекционный стационар. В настоящее время проводится работа по выявлению контактных лиц, а также дезинфекционная обработка в местах жительства заболевших.

По последним данным Worldometer, в Казахстане зафиксирован 551 случай заражения коронавирусом, при этом пять человек скончались, а еще 36 ― выздоровели.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Президент республики Касым-Жомарт Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 5 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,2 млн случаев заболевания, умерли более 64 тыс. человек, вылечились — 246 тыс.

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