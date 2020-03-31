В Казахстане военные дезинфицируют города из-за коронавируса

Военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных сил Казахстана проводят дезинфекцию в девяти городах страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Армейские подразделения задействованы в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кызылорда и Тараз.

«В соответствии с поручением президента РК, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами увеличено количество объектов и привлекаемых подразделений биологической защиты», — сообщается на сайте Минобороны Казахстана 30 марта.

Отмечается, что в рамках работ контролируется соблюдение рабочих растворов, чтобы исключить экологический ущерб.

31 марта власти Нур-Султана приняли решение закрывать на карантин подъезды домов, где живут зараженные коронавирусом.

По данным Worldometer на 31 марта, в Казахстане зафиксировано 325 случаев коронавирусной инфекции, два пациента скончались.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. С 30 марта на карантин закрыли еще шесть городов: Атырау, Абай, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Караганду.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин.