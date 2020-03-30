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В Караганде подъезд жилого дома закрыли на замок из-за коронавируса

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Фото: karaganda-region.gov.kz
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В Казахстане власти временно заблокировали подъезд жилого дома в городе Караганде из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации Карагандинской области 29 марта.

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Жители подъезда не могут выходить на улицу и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Продукты им доставляют два раза в день по предварительным заявкам. При этом контакт с курьером исключен, заказы им передают сотрудники полиции.

«В связи с регистрацией одного случая с подозрением на СOVID-2019 наложен карантин в подъезде дома в Караганде по адресу: ул. Ермекова, 106/1. Проведена дезинфекция квартир и подъезда. Полиция выставила охрану подъезда. Медики постоянно следят за здоровьем жителей», — пояснила пресс-служба.

Также для жителей организовали вывоз мусора и товаров первой необходимости.

«Внутри подъезда установили закрытый крышкой пластиковый контейнер для сбора отходов. Мусор будут вывозить два раза в день», — отмечается в сообщении.

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что подъезд закрыли на навесной замок. В городской санэпидемслужбы Караганды «РИА Новости» данную информацию подтвердили и добавили, что это было сделано исключительно в целях безопасности. У всех жильцов есть контактные телефоны поста полиции, который дежурит у подъезда в круглосуточном режиме.

Данная мера должна предотвратить нарушение карантина, который продлится 14 дней. После его завершения жители смогут вернуться к обычной жизни.

По данным Worldometer на 30 марта, в Казахстане зафиксировано 294 случая коронавирусной инфекции, один из них с летальным исходом.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. С 30 марта на карантин закрыли еще шесть городов: Атырау, Абай, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Караганду.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин.

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