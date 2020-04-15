Главврача больницы в Алма-Ате уволили после заражения медиков коронавирусом

Главный врач Центральной городской больницы Алма-Аты Алмаз Джувашев уволен после вспышки коронавирусной инфекции среди медицинских работников. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили «РИА Новости» в управлении общественного здоровья города.

Глава управления Тлеухан Абилдаев заявил, что во вторник коронавирус подтвердился у 110 медработников. Позже число инфицированных выросло до 147 человек.

«Главный врач больницы Алмаз Джувашев уволен 14 апреля, он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе управления.

10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить до конца апреля режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

В конца марта военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных сил Казахстана провели дезинфекцию в девяти городах страны из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 15 апреля, в Казахстане зафиксировано 1267 случаев заражения коронавирусом, 14 пациентов скончались, 203 человека выздоровели.