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В Казахстане выявлено более 900 случаев заражения коронавирусом

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Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev
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За последние сутки в Казахстане выявлено более 900 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

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«На сегодняшний день в стране подтверждены 911 случаев. Из них в Нур-Султане — 249 случаев, в Алматы — 145 случаев», — рассказали в ведомстве.

В общей сложности, в Казахстане выздоровели 99 человек, 10 умерли.

С 16 марта власти Казахстана объявили режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Кроме того, власти Нур-Султана приняли решение закрывать на карантин подъезды домов, где живут зараженные коронавирусом.

С 30 марта на карантин закрыли еще шесть казахстанских городов: Атырау, Абай, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Караганду.

10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца апреля.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 12 апреля в мире зафиксировано около 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 110 тыс человек умерли, 412,3 тыс. человек выздоровели.

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