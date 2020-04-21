Власти Казахстана заявили о постепенном смягчении карантина

В Казахстане постепенно будет смягчаться введенный из-за распространения коронавируса карантин. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил премьер-министр страны Аскар Мамин.

«С 20 апреля в Нур-Султане и Алма-Ате смягчен карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий, в строительной отрасли и некоторых видов услуг. Они уже начали свою деятельность. В зависимости от эпидемиологической ситуации мы и далее продолжим постепенно смягчать режим карантина, разрешая работу другим предприятиям и субъектам бизнеса», ― цитирует его «РИА Новости».

При этом Мамин добавил, что такая же работа будет проводиться и в других регионах республики, а также подчеркнул, что смягчение карантинных мер возможно лишь при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм безопасности.

По последним данным портала Worldometer, в Казахстане зафиксировано 1852 случая заражения коронавирусом, при этом 19 человек скончались, а еще 447 ― выздоровели.

С 16 марта власти Казахстана объявили режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Кроме того, власти Нур-Султана приняли решение закрывать на карантин подъезды домов, где живут зараженные коронавирусом.

С 30 марта на карантин закрыли еще шесть казахстанских городов: Атырау, Абай, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Караганду. 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 21 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,48 млн случаев заболевания, умерли более 170 тыс. человек, вылечились — 651 тыс.