Собянин объявил о старте строительства комплекса для пациентов с коронавирусом в Коммунарке

В Коммунарке началось строительство быстровозводимого комплекса для пациентов с коронавирусом на 500 коек. Об этом 24 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас количество пациентов с коронавирусом становится всё больше. И это формирует потребность разделения коечного фонда в высокотехнологичных клиниках. Поэтому мы приняли решение развернуть около 2 тыс. коек в виде быстровозводимых конструкций, специализированных медицинских конструкций, которые включают всё необходимое для лечения пациентов», — сказал он журналистам.

Возведение модульных конструкций началось 20 апреля. 7 мая они будут отданы под пациентов, отметил Собянин. По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, близкое расположение позволит обсуждать пациентов и сохранять последовательность их лечения при разделении коек. При этом высокотехнологичные койки позволяют быстрее освобождать места для пациентов в тяжелом состоянии.

Накануне Проценко заявил, что в Москве госпитализация заразившихся COVID-19 снова растет. По его словам, даже активное открытие в Москве новых стационаров не помогло снизить нагрузку на работающие больницы, хотя небольшой спад заболевания на прошлой неделе наблюдался.

Ранее в пятницу стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациента с коронавирусом в 85 регионах. Среди них — 2 957 человек в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели — 5568 человек, умерли — 615.

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