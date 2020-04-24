В Мосгордуме заявили о низкой летальности от коронавируса в Москве

Летальность от коронавируса в Москве составляет 1%. Об этом 24 апреля заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Последние несколько дней идет сокращение суточного числа зараженных. Летальность в Москве ниже 1–0,85%. Ни в одном другом мегаполисе мира такого показателя нет. Для сравнения, в Нью-Йорке летальность более 7%», — сказал он.

Ранее, в пятницу, Шапошников назвал сроки определяющего периода по коронавирусу в столице.

На утро 24 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 68 622 заболевших коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 615. 5568 человек вылечились.

В пятницу вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в городе выздоровели от коронавируса 287 человек. Общее число вылечившихся достигло 2735.

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