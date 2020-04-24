Спикер Мосгордумы назвал сроки определяющего периода по коронавирусу в столице

Ежедневный прирост зараженных коронавирусом в Москве стабилизируется, определяющим может стать период начала мая, заявил в пятницу, 24 апреля, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Прогнозирование развития ситуации — это дело специалистов. Но, судя по имеющимся сегодня данным, в Москве ежедневный прирост зараженных стабилизируется. Последние цифры вселяют некоторую надежду. Как сказал мэр, на плато мы не вышли, но ситуация не драматическая. Думаю, что определяющим станет период начала мая», — приводит его слова «РИА Новости».

Днем ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин обозначил сроки эпидемии коронавируса в российской столице. Город будет бороться с заболеванием еще несколько недель, сейчас не пройдена даже половина пути, отметил он.

На утро 24 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

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