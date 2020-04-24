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Москву не будут украшать к 1 Мая из-за пандемии коронавируса

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Москву не будут украшать к 1 Мая в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил в пятницу, 24 апреля, заместитель мэра города Петр Бирюков.

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«С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая», — приводит его слова ТАСС.

По словам Бирюкова, в частности, будет отменена трансляция праздничных роликов и видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах.

Кроме того, не будут также переводить в праздничный режим архитектурно-художественную подсветку зданий.

16 апреля президент России Владимир Путин принял решение перенести дату празднования победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. В Кремле подчеркнули, что решение не было простым для российского лидера, однако приоритетом является здоровье людей.

По состоянию на утро 24 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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