Ставропольские кладбища закрыли до мая

Все кладбища в городах Ставропольского края останутся закрытыми до конца апреля. Погосты не откроют на Красную горку, которая приходится на 26 апреля, и Радоницу, которую отмечают 28 апреля.

Как пишет NewsTracker, кладбища открывают лишь для проведения церемоний захоронения. Власти приняли решение о закрытии мест погребений для того, чтобы не увеличивать риск распространения коронавируса.

В Москве указ о временном закрытии кладбищ мэр Сергей Собянин подписал 9 апреля. При этом жителям предоставили возможность в режиме онлайн посещать кладбища и контролировать уборку мест захоронений.