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Жители Хабаровска нарушили самоизоляцию ради походов на кладбища

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жители Хабаровска посещают кладбища в преддверии Пасхи и Радоницы, несмотря на введенный в городе режим самоизоляции. Воздержаться от паломничества к погостам граждан призвал начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук в четверг, 16 апреля.

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Так, за прошедшие выходные ограничения по коронавирусу нарушили по меньшей мере 5 тыс. человек. При этом горожане были без масок и перчаток и не соблюдали социальную дистанцию.

Кроме того, хабаровчане посещают даже те кладбища, территории которых закрыты.

«Пасхи и Родительского дня ждем просто со страхом: если в эти дни горожане хлынут на кладбища обычным потоком, <…> их безопасность будет под угрозой. <…> В случае если среди посетителей погостов окажутся носители коронавируса, последствия могут быть удручающими», — приводятся слова Нимчука на портале администрации города.

Нимчук призвал горожан воздержаться от посещения кладбищ, отметив, что эпидемиологическая ситуация в городе усложняется, а «привести захоронения в порядок можно будет попозже».

коронавирус

По состоянию на 15 апреля, в Хабаровском крае подтвердились 77 случаев заболевания COVID-19. 7 человек вылечились. 2 пациента скончались. Всего в России коронавирус диагностирован у 24 490 человек. Скончались 198 человек, 1986 — вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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