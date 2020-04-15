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В Ростове-на-Дону отменили остановки вблизи кладбищ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Власти Ростова-на-Дону отменили остановки общественного транспорта вблизи с кладбищами из-за временного запрета на их посещения в период эпидемии. Об этом сообщается на сайте города в среду, 15 апреля.

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Под ограничения попали более 10 остановочных станций.

«В связи с введением запрета на посещение территорий городских кладбищ на период с 19.04.2020 по 03.05.2020 будут отменены остановочные пункты по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Ростова-на-Дону, расположенные в непосредственной близости к кладбищам», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 19 апреля по 3 мая будут изменены схемы движения некоторых муниципальных маршрутов.

По данным регионального оперштаба, в Ростове-на-Дону зафиксировано 49 заболевших COVID-19, из них семь человек уже выздоровели.

Накануне правительство Ростовской области подписало постановление, согласно которому на территории региона в связи с эпидемией в период с 14 по 30 апреля запрещено посещать территории городских кладбищ.

Исключение составляют случаи, связанные с проведением процедур погребения.

10 апреля стало известно, что в Псковской области в дни православных праздников планируют запустить на кладбища дополнительные автобусные рейсы. Однако льготы и месячные проездные для горожан действовать не будут.rd

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