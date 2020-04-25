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В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За прошедшие сутки в Хакасии зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусом, из них более 30 — в Абаканской больнице. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства 25 апреля.

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«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.

Источником заражения стал мужчина, приехавший из Москвы. По прибытии он был изолирован дома, но еще до конца карантина получил травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего доставили в больницу, однако медикам о своей обязательной самоизоляции он не сообщил, а признаков респираторного заболевания у него не наблюдалось.

Позднее инфекцию обнаружили у медиков и пациентов травматологии, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики. Было решено закрыть отделение и организовать там обсерватор.

Всего к 25 апреля в республике коронавирус обнаружен у 151 человека, из 10 — выздоровели, пишет «Газета.ру». По данным сайта стопкоронавирус.рф, один пациент скончался.

18 апреля стало известно о вспышке коронавируса в психиатрической больнице в Архангельске. Сначала инфекцию обнаружили у одной из сотрудниц, с которой, как выяснилось, контактировало большое количество людей. Позднее коронавирус подтвердился у более 60 человек.

По состоянию на 24 апреля, в России подтвердились 68622 случаев заболевания COVID-19, из них 5849 — за последние сутки. 5568 человек вылечились. 615 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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