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Женщина скончалась во время аборта в московской клинике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В клинике на юге Москвы 37-летняя женщина скончалась на операционном столе во время аборта. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Погибшая, которая находилась на третьем месяце беременности, обратилась в частный медицинский центр на Днепропетровской улице 24 апреля.

По предварительным данным, во время выполнения операции по неизвестным причинам она умерла. Все обстоятельства происшествия выясняются.

27 марта Минздрав России сообщил, что коронавирус повышает риск летального исхода у матери при аборте и родах.

12 апреля посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для беременных в Москве временно ограничили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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