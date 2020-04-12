В Москве ограничили посещение женских консультаций для беременных

В Москве посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для беременных временно ограничивается из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такая информация появилась на сайте департамента здравоохранения столицы в воскресенье, 12 апреля.

Плановые визиты к врачам в указанных медучреждениях беременным придется перенести «до особого распоряжения».

Сообщается, что посещать специалистов москвичкам можно только для постановки на учет по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований (УЗИ) в кабинетах пренатальной диагностики, а также для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности.

В департаменте отметили, что передать анализы беременной в медучреждения могут родственники или знакомые пациентки.

«Результаты анализов она может обсудить со своим лечащим врачом дистанционно, по телефону. Также по телефону, без посещения женской консультации, можно оформить больничный лист или декретный отпуск», — говорится в сообщении департамента.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки беременные должны ежедневно передавать в женскую консультацию данные дневника артериального давления и водного баланса, а также следить за шевелением плода и массой своего тела начиная с 22-й недели.

Срочную медицинскую помощь беременным окажут, если появятся тянущие или схваткообразные боли внизу живота, изменится характер шевелений плода или поднимется давление выше 140/90 мм рт. ст., а также если появятся «кровянистые или жидкие выделения из половых путей».

За медицинской помощью также рекомендуют обратиться беременным при появлении первых признаков ОРВИ.

Уточняется, что родильные дома столицы оказывают поступающим пациенткам помощь в полном объеме. Роженицы с коронавирусом или с подозрением на него отправляются в специализированные отделения для недопущения распространения инфекции.

27 марта Минздрав России сообщил, что коронавирус повышает риск летального исхода у матери при аборте и родах.

По данным оперштаба, в России на сегодняшний день зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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