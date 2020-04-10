В Мексике от коронавируса скончались две беременные женщины

Первые два летальных исхода от последствий заражения коронавирусом зафиксировали у беременных женщин в Мексике. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

«Сегодня зафиксированы первые два случая гибели беременных женщин», — приводит слова чиновника RT.

Лопес-Гатель уточнил, что одна из женщин умерла после родов через кесарево сечение, но ее ребенок не пострадал.

В минздраве Мексики отметили, что беременные женщины входят в группу повышенного риска осложнений в ходе заболевания COVID-19.

Всего в стране выявили 3441 случай заболевания коронавирусом, 194 человека скончались.

3 апреля сообщалось, что в Мексике на месяц приостановили работу по производству пива в связи с введенным режимом чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за эпидемии коронавируса.

30 марта Совет по здравоохранению Мексики совместно с руководителями ряда федеральных структур объявил о введении режима ЧС в сфере здравоохранения сроком на 30 дней.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже больше 1,6 млн случаев заражения, более 95,5 тыс. человек скончались.