В РПЦ осудили развитие индустрии абортов

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал распространенность абортов «индустрией», которая строится на деньгах. Об этом он заявил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» 30 ноября.

«Аборт — это в большинстве случаев платная услуга, даже если она делается якобы на деньги налогоплательщиков и бесплатно, то на практике мы знаем, что бесплатно ничего не совершается», — цитирует представителя РПЦ «РИА Новости».

По его словам, врачи запугивают беременных женщин рождением больных детей, чтобы давлением уговорить на аборт. Он назвал это «индустрией» и заявил, что на данный момент всё «по сути дела поставлено на поток», поскольку врачи заинтересованы в получении денег.

Митрополит Иларион отметил, что женщины, которые преодолеют давление со стороны врачей, «в большинстве случаев рождают здоровых и крепких детей».

В октябре в Московском патриархате объяснили, в каких ситуациях аборт не является грехом.