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Генпрокуратура проверит данные о вспышке COVID-19 в психбольнице Архангельска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генеральная прокуратура России взяла под контроль ход проверки информации СМИ о массовом заражении коронавирусом врачей и пациентов психиатрической больницы в Архангельске.

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«Контролируются ход и результаты проводимой прокуратурой Архангельской области проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятия должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер», — сообщили ТАСС в ведомстве в понедельник, 20 апреля.

По результатам проверки к ответственности будут привлечены виновные лица, также будут приняты меры по устранению нарушений.

О вспышке коронавируса в медучреждении стало известно 18 апреля. Изначально инфекцию выявили у одной из сотрудниц, с которой контактировало большое количество людей.

Отмечается, что отдельно стоящий корпус больницы перепрофилируют: на одном из этажей будет оборудовано инфекционное отделение для заболевших, а на другом разместится обсерватор для контактных лиц.

19 апреля сообщалось, что число заразившихся в психбольнице превысило 60 человек.

По состоянию на 20 апреля, в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человек выздоровели.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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