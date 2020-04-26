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Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. Такое мнение в воскресенье, 26 апреля, высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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Он пояснил, что как правило, острые респираторные инфекции приходят с наступлением холодов. Коронавирус также появился в зимний период.

«Значит, будет она (коронавирусная инфекция. - Ред.) работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», — цитирует Онищенко «РИА Новости».

По словам парламентария, «природа будет делать свое позитивное дело» в борьбе с коронавирусом.

Ранее, 24 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ясность о сроке создания вакцины от коронавируса появится к лету.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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