Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников. Такое мнение в воскресенье, 26 апреля, высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что как правило, острые респираторные инфекции приходят с наступлением холодов. Коронавирус также появился в зимний период.

«Значит, будет она (коронавирусная инфекция. - Ред.) работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», — цитирует Онищенко «РИА Новости».

По словам парламентария, «природа будет делать свое позитивное дело» в борьбе с коронавирусом.

Ранее, 24 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ясность о сроке создания вакцины от коронавируса появится к лету.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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