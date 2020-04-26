Попова призвала оставаться дома в майские праздники

Выход России на плато не произойдет в майские праздники, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции. Такое мнение выразила в воскресенье, 26 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники», — рассказала она в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Попова подчеркнула, что срыв — на сегодняшний момент это самый большой риск. По ее словам, это приведет к откату на более ранний этап.

24 апреля глава Роспотребнадзора напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.

В этот же день министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков указал на отсутствие оснований для отмены ограничений в Москве на майские праздники.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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