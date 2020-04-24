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Попова заявила о необходимости соблюдения ограничений в майские праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования, введенные из-за коронавируса. Об этом заявила в пятницу, 24 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Как она уточнила в эфире «России 24», в майские праздники ограничения также надо соблюдать. «Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть, это очевидно», — подчеркнула она.

По словам Поповой, Роспотребнадзор подготовит рекомендации для россиян по поведению в майские праздники.

Ранее в пятницу она отметила снижение в России удельного веса зараженных коронавирусом с 25% до 22%.

В этот же день министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков указал на отсутствие оснований для отмены ограничений в Москве на майские праздники.

Инфографика

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели 5568 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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