Попова заявила о необходимости соблюдения ограничений в майские праздники

В ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования, введенные из-за коронавируса. Об этом заявила в пятницу, 24 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как она уточнила в эфире «России 24», в майские праздники ограничения также надо соблюдать. «Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть, это очевидно», — подчеркнула она.

По словам Поповой, Роспотребнадзор подготовит рекомендации для россиян по поведению в майские праздники.

Ранее в пятницу она отметила снижение в России удельного веса зараженных коронавирусом с 25% до 22%.

В этот же день министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков указал на отсутствие оснований для отмены ограничений в Москве на майские праздники.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели 5568 человек.

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