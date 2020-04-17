Попова связала рост заболеваемости COVID-19 c увеличением числа проведенных тестов

За последние полтора месяца Россия серьезно продвинулась по количеству и качеству тест-систем для диагностики коронавируса, за сутки проводится 103,5 тыс. исследований против около 2 тыс. исследований в день в начале марта. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в пятницу, 17 апреля.

По ее словам, преимущественно оценка проводится на основании ПЦР-диагностики. «РФ на втором месте по общему количеству проводимых тестов и в лидерах в числе первых четырех стран «большой двадцатки», сравнимыми по количеству населения, в показателе на 100 тыс. населения», — заключила Попова.

С момента создания и начала использования системы диагностики коронавируса провели 1,7 млн исследований. Ранее в этот же день в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о 104,6 тыс. проделанных тестов за последние сутки.

В ведомстве также заявили о более чем 95-процентной точности зарегистрированных в России тест-систем для диагностики коронавируса.

По состоянию на 14 апреля в стране были зарегистрированы и допущены к обращению 11 видов тест-систем для выявления COVID-19. Диагностика проводится в 105 лабораториях Роспотребнадзора, в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 — частных.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, под медицинским наблюдением в целом по России остаются 129 175 человек.

В середине февраля Попова сообщила, что в России есть две тест-системы против COVID-19, с помощью которых контролируют каждого, кто прибывает из Китая. Тест-система была зарегистрирована 11 февраля. Систему, действующую по методу полимеразной цепной реакции, разработал центр «Вектор».

Число случаев коронавируса к 17 апреля возросло в РФ до 32 008. За последние сутки зафиксировали 4070 новых заболевших.

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