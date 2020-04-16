Роспотребнадзор назвал число лабораторий для тестирования на COVID-19

Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в России проводят в 376 лабораториях. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает Роспотребнадзор.

«На сегодняшний день, помимо 105 лабораторий Роспотребнадзора, тестирование доступно в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 лабораториях частной формы собственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что по состоянию на 15 апреля в стране проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на COVID-19.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор назначен уполномоченным органом по учету и распределению тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.

13 апреля глава ведомства Анна Попова объявила о запуске тестирования на антитела к коронавирусу.

По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заболевания COVID-19, умерли по меньшей мере 205 человек, выздоровели 1986 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.