Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве умерли еще семь пациентов, зараженных коронавирусом. Среди них 36-летний мужчина, сообщили 15 апреля в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице возросло со 106 до 113 человек.

Согласно сообщению, у всех семи умерших, чей возраст от 36 до 86 лет, была подтверждена пневмония.

«У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», — указали в оперштабе.

Остальные пациенты также имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.

Оперативный штаб призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. До 1 мая жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать свои дома. Исключения составляют только случаи острой необходимости: обращение за медпомощью, поход в магазин или аптеку, а также выгул собак.





По данным на 15 апреля, в России выявлено 24 490 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1986 пациентов

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