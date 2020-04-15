Прямой эфир
Сюжет:

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

0
Фото: ТАСС/Денис Гришкин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве умерли еще семь пациентов, зараженных коронавирусом. Среди них 36-летний мужчина, сообщили 15 апреля в оперштабе.

«Обращение за помощью должно быть простым и удобным для бизнеса»
Основные тезисы выступления Владимира Путина перед совещанием с членами правительства

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице возросло со 106 до 113 человек.

Согласно сообщению, у всех семи умерших, чей возраст от 36 до 86 лет, была подтверждена пневмония.

«У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», — указали в оперштабе.

Остальные пациенты также имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.

Оперативный штаб призвал россиян соблюдать режим самоизоляции. До 1 мая жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать свои дома. Исключения составляют только случаи острой необходимости: обращение за медпомощью, поход в магазин или аптеку, а также выгул собак.

Коронавирус в России

По данным на 15 апреля, в России выявлено 24 490 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1986 пациентов

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Вязьме ввели двухнедельный карантин из-за коронавируса
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020