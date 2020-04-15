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В Вязьме ввели двухнедельный карантин из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Власти Смоленской области ввели на территории Вязьмы двухнедельный карантин из-за угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте администрации региона в среду, 15 апреля.

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«Ввести на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области ограничительные мероприятия (карантин) с 00:00 16 апреля по 24:00 30 апреля включительно», — сказано в сообщении.

Запрещается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, вводится запрет на строительно-монтажные и отделочные работы, а также работы по благоустройству территории, ремонт и пр.

Посещать учреждения здравоохранения, социального обеспечения, образования и воспитания могут только сотрудники, подрядчики, волонтеры и постоянно проживающие там граждане только после измерения температуры тела. Отдел социальной защиты населения будет вести прием граждан в дистанционной форме.

Также в Вязьме будут ежедневно проводить уборку и полив улично-дорожной сети с помощью дезинфицирующих средств.

12 апреля сообщалось, что в вяземском доме престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус. Все пациенты с подозрением были изолированы, часть сотрудников учреждения самоизолировались.

15 апреля стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в этом доме престарелых достигло 83. Один пенсионер скончался. Мужчине было 74 года, у него были хронические заболевания.

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