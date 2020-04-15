Прямой эфир
Сюжет:

Число заразившихся коронавирусом в доме престарелых в Вязьме достигло 83

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области достигло 83. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Воздушно-капельная тревога: врачи отмечают рост коронапсихозов
Количество обращений к психиатрам выросло на 30–40%

«Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось. Гагаринский район — 7, Рославльский — два, Ярцевский район — один, Вяземский район — 83, Десногорск — два, Смоленск — 11. <...> Новые случаи, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер. Случаи в Вяземском районе связаны с заносом инфекции в Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов», — говорится в сообщении.

Всего в Смоленской области зарегистрировано 106 случаев заражения COVID-19.

12 апреля сообщалось, что в Вяземском доме престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус. Все пациенты с подозрением были изолированы, часть сотрудников учреждения самоизолировались.

По состоянию на 15 апреля в России зафиксированы 24 490 заразившихся этой инфекцией. Выздоровели 1986 пациентов, скончались — 198.

5467

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые из США назвали самые ранние признаки заражения коронавирусом
Песков оценил возможность появления наказаний за опасные скопления людей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020