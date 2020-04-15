Число заразившихся коронавирусом в доме престарелых в Вязьме достигло 83

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области достигло 83. Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией увеличилось. Гагаринский район — 7, Рославльский — два, Ярцевский район — один, Вяземский район — 83, Десногорск — два, Смоленск — 11. <...> Новые случаи, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер. Случаи в Вяземском районе связаны с заносом инфекции в Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов», — говорится в сообщении.

Всего в Смоленской области зарегистрировано 106 случаев заражения COVID-19.

12 апреля сообщалось, что в Вяземском доме престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус. Все пациенты с подозрением были изолированы, часть сотрудников учреждения самоизолировались.

По состоянию на 15 апреля в России зафиксированы 24 490 заразившихся этой инфекцией. Выздоровели 1986 пациентов, скончались — 198.

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