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В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

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Фото: РИА Новости/Павел Кононов
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В доме престарелых в городе Вязьма Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус. Об этом 12 апреля на совещании с главой региона заявила замгубернатора Полина Хомайко.

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«Положительный результат зафиксирован у 1 человека. По предварительным данным под подозрением на вирус — 86 человек. Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов», — приводит ее слова официальный сайт правительства области.

В данный момент все пациенты с подозрением на коронавирус изолированы. Часть сотрудников дома престарелых находятся в режиме самоизоляции. К ним выезжали профильные специалисты для забора анализов.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130. За последние сутки в Москве было зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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