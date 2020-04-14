В Воронеже и Астрахани за сутки скончались два пациента от COVID-19

В Астраханской области и в Воронеже во вторник скончались два пациента с положительным анализом на коронавирус. Об этом 12 апреля сообщают пресс-службы минздрава и правительства обоих регионов.

«Умер мужчина 1947 года рождения с двусторонней сливной пневмонией. Пациент был переведен из железнодорожной больницы в областную инфекционную больницу, находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Проведенный тест дал положительный результат на коронавирус», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Астраханской области.

По данным ведомства, смерть наступила в 19:45 (18.45 мск) и стала первой зарегистрированным случаем летального исхода в регионе. Всего же по данным на 20:00 14 апреля в Астраханской области установлено 47 подтвержденных положительных результатов на COVID-19, 19 пациентов с подозрением на вирус нового типа. От инфекции вылечились две пациентки.

Во Владимире за сутки с предварительным диагнозом «коронавирус» скончался 66-летний местный житель в больнице скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1). Уточняется, что мужчина обратился с признаками ОРВИ в больницу 6 апреля, а 9 апреля был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья из-за хронических заболеваний. Пациент получал противовирусное лечение и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Приносим соболезнования родным и близким скончавшегося», — сообщили на странице правительства Воронежской области в Instagram.

Этот случай летального исхода от COVID-19 стал четвертым в статистике региона. 12 апреля в Воронеже скончались два пациента — 65-летняя женщина и 63-летний мужчина, у которого новый вирус был подтвержден лабораторно. 13 апреля местная жительница в возрасте 48 лет также скончалась по предварительным данным от коронавируса.

Всего в Воронежской области коронавирус диагностировали у 68 человек. В больницах находятся 132 человека, под наблюдением в самоизоляции – 332.

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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