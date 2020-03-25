Глава Смоленской области призвал уволить чиновницу после отпуска в Египте

Чиновницу из Смоленской области, которая не отказалась от отдыха в Египте после введения в регионе особого режима из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно уволить. Такое мнение в среду, 25 марта, высказал глава региона Алексей Островский.

Губернатор заявил, что возмущен поведением Кристины Рябковой — первого заместителя начальника регионального департамента здравоохранения «до глубины души». По его словам, девушка должна была проводить свой отпуск на территории России или же вовсе отказаться от него, помогая стране в борьбе с распространением инфекции.

«То, что в текущих условиях один из руководителей органов власти не посчитал необходимым остаться в области, это предмет самого серьезного разговора комиссии, которая создана по моему поручению», — цитирует издание «Подъем» слова смоленского губернатора.

Политики добавил, что, согласно Трудовому кодексу России, он не может уволить «негодного» сотрудника, однако он будет настаивать на уходе Рябковой по соглашению сторон.

Ранее в среду минздрав Ставропольского края опубликовал приказ об увольнении врача Ирины Санниковой, которая скрыла поездку в Испанию во время пандемии коронавируса, после чего работала с большим количеством людей. Медика исключили из числа главных внештатных специалистов по инфекционным болезням ведомства.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Затем инфекция распространилась на другие страны.

В России, по данным на 25 марта, подтверждено 658 случаев заболевания, вылечились 29 человек.

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